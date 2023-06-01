岩手・大槌町の山林火災は2日連続で雨が降り、町は「深刻な局面は脱した」との認識を示しました。大槌町・平野公三町長：住家への延焼は阻止され、深刻な局面は脱したものと認識している。大槌町は会見で避難指示の解除については「今後の気象状況を注視しつつ安全最優先の観点から適切に判断する」としました。
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