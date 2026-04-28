去年、くじ引きで当選者がきまった茨城県の神栖市長選挙。「まんじゅうや」などと書かれた投票用紙が無効とされ、一転して市長の当選が無効になりました。去年、現職の石田氏と新人の木内氏が戦った神栖市長選挙は、得票数は同じでくじ引きの結果、木内氏が当選しました。その後、票を数え直す再点検が行われるも結果は変わらず、石田氏は県の選管に再々点検を申し立てていました。石田氏側「木内氏の有効票の中に『まんじゅうや』