【スーパーマリオブラザーズ40周年×プロ野球12球団】 4月29日～ 開催 任天堂は、「スーパーマリオブラザーズ」40周年を記念し、プロ野球とのコラボレーション「スーパーマリオブラザーズ40周年×プロ野球12球団」を本日4月29日から開催する。 本コラボでは、本日4月29日に千葉県千葉市の「ZOZOマリンスタジアム」で実施