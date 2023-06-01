【UTコレクション「ドラゴンクエスト」】 4月29日 発売 価格：MEN（4種） 各1,990円 ユニクロは、UTコレクション「ドラゴンクエスト」の販売を4月29日から開始する。メンズサイズ4種で、価格は各1,990円。なお、オンラインストアでは8時15分より販売開始となる。 今回発売されるのは、スクウェア・エニックスのRPG「ドラゴンクエスト」シリーズと初めてコラボレー