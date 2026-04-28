【新華社長春4月28日】中国吉林省集安市楡林鎮地溝村で、鴨緑江を見下ろす山の斜面に広がるツツジが見頃を迎えている。市民や観光客が多く訪れ、花見や散策を楽しみながら、国境の町の風情を味わっている。（記者/姜明明、唐銘沢）