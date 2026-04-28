【新華社北京4月28日】中国海警局の姜略（きょう・りゃく）報道官は28日、中国の釣魚島領海に同日不法侵入した日本漁船「鶴丸」を海警局の艦艇が必要な管理措置を取り、警告して退去させたと明らかにし、次のように表明した。釣魚島と付属島しょは中国固有の領土である。われわれは日本側に対し、同海域での一切の権利侵害・挑発行為を直ちにやめるよう促す。中国海警局は釣魚島海域での権利維持と法執行を継続し、国の主権と