タレント壇蜜（４５）が２７日に東京都内で行われた香港映画「旅立ちのラストダンス」（５月８日公開）の先行上映会でトークショーを行い、久々に取材イベントに姿を見せ、話題となっている。グリーンの上品なワンピにヒール姿で登場。作品に関連して遺体衛生保全士としての経験も語った。この模様が伝えられ、ネットでも話題に。「壇蜜いいな…」「壇蜜さん推せる」「細ッ、顔小さッ」「緩キャラ風味で可愛い」「たおやかで