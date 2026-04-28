28日夕方、京都府長岡京市にある阪急京都線の駅で、線路内にいた女性が通過中の電車にはねられて死亡しました。女性は電車が通過する直前に線路内へ立ち入る様子が目撃されていたということです。 28日午前6時30分過ぎ、京都府長岡京市にある阪急京都線の西山天王山（にしやまてんのうざん）駅で、京都河原町発大阪梅田行きの下り準特急が通過中に線路内にいた女性と接触しました。女性は現場で死亡が確認されました。 警察など