4月20日は青森で震度5強、27日早朝には北海道で同じく震度5強を観測と、最近、全国で地震が相次いでいますが、大切なのが…「備え」です。熊本地震で多くの人が経験した「車中泊避難」。車がプライベートな空間となり、余震が発生してもすぐに逃げることができます。しかし、間違った方法で体調悪化や命を落とすリスクもあります。「しほママの防災術」、防災士の柳原志保さんとお伝えします。(しほママ)きょうのテー