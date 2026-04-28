【ワシントン共同】世界銀行は28日、1次産品の市場見通しを発表し、中東紛争による供給混乱で原油などのエネルギー価格は2026年に前年比23.6％上昇し、22年のロシアによるウクライナ侵攻以来の水準になると予測した。肥料は30.7％上がると予想。インフレ加速と世界経済の成長抑制を招くと警告した。混乱が今年5月に終息し、要衝ホルムズ海峡の輸送が26年末までに徐々に紛争前の水準に戻るという前提での見通し。1次産品全体