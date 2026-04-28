◇パ・リーグソフトバンク7―1オリックス（2026年4月28日京セラドーム）ソフトバンクは今季初出場の笹川吉康が値千金の同点打を放った。0―1の7回2死二塁。オリックス・山崎にカウント2ストライクと追い込まれたが、3球目の直球を捉えて左前へ。終盤に試合を振り出しに戻し「追い込まれてからの軽打、という引き出しを2軍で見つけた。落ち着いていけた」とうなずいた。5回にも二塁打を放ってマルチ安打。この日1軍に