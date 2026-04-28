「ファーム・交流戦、オイシックス２−１阪神」（ハードオフ新潟）阪神はサヨナラ負けで５連敗。九回２死一、二塁から左中間に上がった打球を前進守備の左翼・コンスエグラ、中堅・井坪が追走。お互いを意識したのか中途半端な追い方になり、無情にも打球は間にポトリと落ちた。先発のラグズデールは３回２／３を１失点ながら、６四球と制球に苦しんだ。試合後の阪神・平田２軍監督の一問一答は以下の通り。◇◇−