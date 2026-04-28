巨人・杉内俊哉投手チーフコーチ（４５）が２８日の広島戦（東京ドーム）で今季最多となる計１８安打、１１得点と打ち込まれた投手陣について振り返った。先発した則本は３回、鯉打線のクリーンアップを前に先制点を献上。５回には坂倉に３ランを浴びるなど、打者９人に対して６安打１四球４失点のビッグイニングを許し、５回１２安打６失点で降板した。杉内コーチは「ブルペンの感じとかはそんなに悪くなかったですけどね」