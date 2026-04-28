岩手県大槌町の山林火災はきょうで発生から7日目。町内は午後から本降りの雨となりましたが、鎮圧には至っていません。町は「火は制御下にある」としていますが、「鎮圧が宣言されないうちは避難指示の解除はない」としています。また、政府は今回の山林火災を局地激甚災害に指定する見通しと明らかにしました。指定されると、被災した森林の復旧事業にかかる費用の半分を国が負担することになります。