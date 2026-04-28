28日深夜放送のテレ東トークバラエティー『あちこちオードリー』（深0：30）では、伊集院光が1年半ぶりに来店する。【予告動画】伊集院光、1年半ぶり『あちこちオードリー』収録前、マネージャーから「とにかくかかりすぎないように」と釘を刺されたという伊集院。過去の出演を振り返り、言わなくていい事を言わないよう「穏便に」話すのを目標に番組がスタート。多忙スケジュールをこなす伊集院の体力を、若林正恭が称賛。5