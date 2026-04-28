京都府南丹市で、安達結希さんの遺体が遺棄された可能性がある場所に父親を立ち会わせ、捜査の裏付けを進めています。京都府南丹市の山林に、小学生の安達結希さん（当時11）の遺体を遺棄したとして、父親の安達優季容疑者（37）が逮捕された事件。結希さんの遺体は複数の場所を転々と移動させられていた疑いもあり、警察はきょう、安達容疑者を車に乗せたまま、自宅近くの公衆トイレや自宅の裏山のほか、結希さんのかばんが見つか