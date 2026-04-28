UAE＝アラブ首長国連邦が、ОPEC＝石油輸出国機構を来月1日に脱退すると発表しました。UAEの国営通信は28日、UAEが来月1日に主な産油国で作るOPECとOPECプラスから脱退すると報じました。理由について、「現在と将来の生産能力を包括的に見直したうえで、国益や市場の需要に応える責務を踏まえたものだ」と説明。需要に応じて、生産を段階的に引き上げる方針を示しました。UAEは近年、生産能力を増強する一方で、ОPECを主導するサ