◇セ・リーグ巨人1―11広島（2026年4月28日東京ドーム）巨人・吉川尚輝内野手（31）が6回から途中出場し、プロ初となる三塁についた。過去の通算843試合は全て二塁と遊撃での出場。プロ10年目での初三塁に「サードというのもあったので緊張しました。練習していたので、戸惑いはなかったです」。9回に持丸の打球を処理も内野安打となった。打席では二ゴロと四球だった。昨年10月に受けた両股関節手術からのリハビリを