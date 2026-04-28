山林火災の発生から28日で7日目となっている岩手県大槌町では、岩粼陽キャスターが取材をしています。大槌町では28日午後2時ごろから雨が降っていて、現在も小雨ではありますが、雨が降り続いています。火災の起きている山からは、炎や煙は見えません。私の後ろの大槌町文化交流センターなのですが、消防隊の活動拠点となっています。特別に中に入る許可をいただきました。つい1時間ほど前まで、新潟や札幌の消防隊の姿があ