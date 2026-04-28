◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人１―１１広島（２８日・東京ドーム）巨人のドラフト５位・小浜佑斗内野手が２８日、プロとしての東京ドームデビューを果たした。沖縄電力から巨人入りした小浜は、社会人時代には都市対抗で東京ドームでのプレー経験はあるものの「歓声がすごかったですし、社会人の頃、１年間目指してきた場所がホームになって、そこでプレーできることがうれしいですし、継続して頑張っていきたいと思います」と振