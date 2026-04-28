タレントの壇蜜さん（45）が27日、香港映画『旅立ちのラストダンス』公開記念特別トークショーに登壇。亡き祖母との向き合い方を明かしました。映画『旅立ちのラストダンス』は、香港の伝統葬祭儀式を通して描かれる物語。日本での公開を記念して、ご遺体の保全や修復を行う「遺体衛生保全士」の資格を持つ壇蜜さんがゲストとしてイベントに登壇しました。『遺体衛生保全士』の資格のほか、調理師免許、日本舞踊師範など多くの免許