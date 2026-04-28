名古屋の女子大、金城学院大学が、学校法人名古屋学院大学の傘下に入り、3年後をめどに共学化を検討していることが分かりました。 【写真を見る】名古屋の女子大「金城学院大学」が3年後めどに共学化を検討再来年4月に学校法人名古屋学院大学の傘下に入ることで基本合意金城学院理事長「金城だけでやるより新しいビジョンが描ける」 名古屋市守山区の女子大金城学院大学は、少子化により、4年前から定員割れになっていました