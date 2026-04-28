元バレーボール女子日本代表・木村沙織さん（３９）が２７日、インスタグラムを更新。ショートヘアの自撮り写真を投稿し、反響を集めた。木村さんは「暑い日が続いたと思ったら急に涼しくなったり寒暖差に苦労してる毎日ですがみなさん体調崩してないですか？」と呼びかけ。「私は昔から『鉄分不足』になりやすくほんとパタっと充電が無くなったみたいに無気力になり、全然笑えなくなるときがあります」などと明かし、鉄分補