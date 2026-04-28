◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人１―１１広島（２８日・東京ドーム）巨人のトレイ・キャベッジ外野手が１番・左翼で出場し、この試合でのチーム初安打となる５号ソロを放った。０―６の６回。広島の先発・床田の直球を捉えると右中間席への５号ソロ。場内では打球速度１７５キロ、飛距離１２９メートルと表示される改心の一発だった。「なにがなんでも塁に出る気持ちでいました」と振り返った。全カードのＤｅＮＡ戦から３試合連