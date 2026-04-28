◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人１―１１広島（２８日・東京ドーム）巨人のドラフト２位・田和廉投手（２２）が３番手で１回１安打０封。開幕から９試合連続無失点とした。「いつも通りです」と緊張感を持って全うし「やれることをやろう、って感じですね。変に考えすぎないようにしています」と好結果の裏にある考え方を明かした。早大から即戦力ルーキーとして入団した変則右腕。防御率はいまだ０・００をキープしている。