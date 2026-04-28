政府は27日、安保3文書改訂に向けた「総合的な国力から安全保障を考える有識者会議」の初会合を首相官邸で開いた。ウクライナ侵攻を踏まえ「新しい戦い方」への対応や有事を想定した戦略を議論。複数回開き、今秋にも提言をまとめる。 政府からは高市早苗首相のほか、木原稔官房長官、茂木敏充外相、片山さつき財務相、小泉進次郎防衛相らが出席。有識者からは佐々江賢一郎元外務次官、黒江哲郎元防衛事務次官ら15人で構成してい