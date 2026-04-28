ドイツサッカー連盟（DFB）は、FIFAワールドカップ2026に臨むドイツ代表メンバーの発表を当初予定していた5月12日から同21日へ変更するようだ。28日、ドイツメディア『スカイ』が報じている。同メディアによると、ユリアン・ナーゲルスマン監督は5月16日に行われるブンデスリーガ最終節までのパフォーマンスを考慮した上で、代表メンバーを決定したいと考えている模様。特にシーズン終盤におけるコンディションや、本大会に向