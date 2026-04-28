巨人の橋上秀樹オフェンスチーフコーチ（６０）が１―１１で敗れた２８日の広島戦（東京ドーム）後、今後の内野手の起用方針の展望について語った。成長著しいヤングＧと、実績豊富な選手の併用はできるのか。昨季まで二遊間を守ってきた吉川＆泉口が不在中、ここまで奮闘してきた浦田が二塁、小浜が遊撃でこの日は先発出場。吉川は昨年１０月に受けた両股関節手術からのリハビリを経て２６日のＤｅＮＡ戦（横浜）から一軍に復