ボートレース大村の「ミッドナイトボートレースｉｎ大村１」は２８日、予選３日目が行われた。笠雅雄（４２＝福岡）は前半４Ｒに１号艇で登場。中野夢斗のまくりには屈したが、２着は確保。後半９Ｒは３コースから握って攻めるも道中で競り負けて４着。これで初日から３、３、３、２、４着とし得点率１９位で予選最終日に臨むこととなった。レース後は「森下選手はエグイですね」と競り負けた森下愛梨の?女子力?には脱帽。