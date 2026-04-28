ホタテの殻がパカっと開いた瞬間に、みなと（永作博美）と大江戸（松山ケンイチ）の心も開く音がした。『時すでにおスシ!?』（TBS系）第4話は、本作始まって以来の胸キュン回。2人のセカンドロマンスが一気に加速していく。 参考：佐野史郎、『時すでにおスシ!?』でリベンジを誓う「今度こそはご迷惑をおかけできない」 大江戸が受け持つクラスに、外国人クラスから転入してきたフランス人留学生のセザール（Jua）。