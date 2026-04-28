「広島１１−１巨人」（２８日、東京ドーム）巨人投手陣が今季ワーストとなる１８被安打を浴びて、１１失点の大敗。先発・則本を含め、マウンドに上がった赤星、北浦がいずれも失点を許した。三回に２点を先制され、五回には坂倉に３ランを浴びるなど４失点。９連戦の初戦を任された則本は５回１２安打６失点でＫＯされた。また２番手・赤星は２回１失点。４番手の北浦は１イニングで２被弾を浴び、１回４失点だった。試合