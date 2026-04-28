巨人・則本昂大投手（３５）が２８日の広島戦（東京ドーム）に先発し、５回９８球を投げて１２安打６失点。被安打、失点ともに今季ワーストの結果に終わり、移籍後初の白星はならなかった。立ち上がりは上々だったが、３回二死三塁から菊池に先制左前打を浴びた。続く小園に直球を右中間へ運ばれ、坂倉に適時二塁打で２点目を追加される。さらに５回に打者一巡の猛攻を許す。菊池、小園の連打から、４番・坂倉に低い１４４キ