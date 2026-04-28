メ～テレ（名古屋テレビ） ＪＲ東海の2026年3月期の連結決算が発表され、大阪・関西万博の影響で売上高は初めて2兆円を超えました。 ＪＲ東海の去年4月から今年3月までの決算は、純利益が前の年の同じ時期より20.6％増え5528億円、売上高は9.5％増の2兆62億円で、初めて2兆円を超えました。 大阪・関西万博の開催などで東海道新幹線の運輸収入が1割以上増えたことなどが要因です。 一方で、今年4月から1年間の