メ～テレ（名古屋テレビ） 名古屋駅周辺のまちづくりを話し合う官民合同の会議「名駅グランドデザイン懇談会」が初めて開かれました。 名古屋駅周辺のまちづくりを巡っては、リニア中央新幹線の開業時期が延期となっているほか名古屋鉄道の再開発計画が資材費の高騰などを理由に中断しています。 こうした中、名古屋市の呼びかけで実現した「名駅グランドデザイン懇談会」が28日に初めて開かれました。 名古屋