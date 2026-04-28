日本時間２３時００分に米リッチモンド連銀製造業指数（4月）、コンファレンスボード消費者信頼感指数（4月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 リッチモンド連銀製造業指数（4月）23:00 予想N/A前回0.0（リッチモンド連銀製造業指数) コンファレンスボード消費者信頼感指数（4月）23:00 予想89.2前回91.8（コンファレンスボード消費者信頼感指数)