村上宗隆 PHOTO:Getty Images ＜2026年4月27日(日本時間28日)シカゴ・ホワイトソックス対ロサンゼルス・エンゼルス＠レートフィールド＞ ホワイトソックスの村上宗隆内野手(26)が、本拠地で行われたエンゼルス戦に「2番・一塁」で先発出場。7回に12号逆転3ランを放ち、ホームランダービーでメジャー単独トップに躍り出た。 4－5の7回無死二・三塁で迎えた第4打席だった。左腕ポ