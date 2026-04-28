２８日放送のテレビ朝日系「報道ステーション」（月〜金曜・後９時５４分）では、気象コーナーで２９日からのゴールデンウィーク（ＧＷ）前半の天気が荒れ模様の予報であることを伝えた。この日、気象予報士の細川栞さんが「明日の昭和の日は天気が崩れて雨具の出番となる所もありそうです」とした上で「ＧＷ期間中の天気ですが、３０日の木曜日、西から荒れた天気となりまして、１日金曜日は全国的に警戒が必要になります。活