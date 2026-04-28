◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人１―１１広島（２８日・東京ドーム）巨人の吉川尚輝内野手がプロ初の三塁で出場した。昨秋、両股関節手術を受けてリハビリを進め、２６日に１軍昇格した吉川尚輝内野手が６回の守備から三塁で出場。場内は大歓声に包まれた。今季２試合目の出場は痛烈な二ゴロ、四球で今季初安打はお預けとなったが、昨年９月１０日の広島戦（東京Ｄ）以来、２３０日ぶりの東京ドームで元気な姿を披露した。橋上