クックパッドでは、毎週水曜日にInstagram Liveを配信しています。今回は、『クックパッド 無駄なく食べきれる分量だけ！ シニア夫婦のおいしいごはん』から、手軽に作れて驚くほどおいしい！「とろ〜りチーズ♪豚もやしのとんぺい焼き風」のレシピをご紹介します。 もやしのシャキシャキ感が最高！ TJMOOK『クックパッド 無駄なく食べきれる分量だけ！ シニア夫婦のおいしいごはん』に掲載している、5900件以上のつくれぽも納得