◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日３―０ＤｅＮＡ（２８日・バンテリンＤ）中日・阿部寿樹内野手が４回１死二塁で１号２ランを放った。今季は楽天から４年ぶりに中日に復帰した３６歳。竜では２０２２年９月６日の広島戦（バンテリンＤ）以来の本塁打が勝利につながり「勝てないとうれしさも半減。本当に勝ってよかったです」と振り返った。井上監督は、４試合ぶりのスタメン起用について「当たりましたね」とニヤリ。「今日は『阿部の