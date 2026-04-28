11人組グローバルボーイズグループ・INIが、28日発表の『オリコン週間シングルランキング』で、最新シングル『PULSE（All 4 U／OURS／DUM／EAT UP）』が、初登場1位に輝きました。これでINIは、デビューシングル『A（Rocketeer／Brighter）』（2021/11/15付）から9作連続、通算9作目のシングル1位を獲得しました。さらに初週売り上げは、4作連続、通算6作目の50万枚超えとなる64.0万枚を記録。同時に、デビューシングルから9作連続