落語家の桂文枝（８２）が２８日、大阪市内で、自身がアンバサダーを務める「よしもとピン芸人倶楽部シアター」公演にサプライズで登場した。文枝が、大阪から新たなピン芸人スターを発掘すべく立ち上げた新プロジェクト。９人の芸人が、この日のＭＶＰを目指しネタを披露した。ＭＶＰを発表するために、サプライズで登場した文枝だったが「東京から今帰ってきたところでネタ見てないねん。最後の人だけ、舞台の袖から見てい