【ブンデスリーガ】マインツ 3−4 バイエルン（日本時間4月25日／メーヴァ・アレーナ）【映像】怪物FWケイン、逆転弾→GKに異変千両役者がさすがの働きを見せた。バイエルンに所属するイングランド代表FWのハリー・ケインが、壮絶な撃ち合いに終止符を打った。こぼれ球に反応したエースの一撃にファンたちが沸いた。前節に2シーズン連続35回目となるブンデスリーガ制覇を達成したバイエルン。日本時間4月25日に行われた第31節のマ