現在放送中の永作博美主演の火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』（TBS系）に、でんでんと佐藤江梨子がゲスト出演することが発表された。 参考：佐野史郎、『時すでにおスシ!?』でリベンジを誓う「今度こそはご迷惑をおかけできない」 本作は、子育てを終えた待山みなと（永作博美）が、50歳で久しぶりに訪れた“自分の時間”に戸惑いながらも、第二の人生を歩み始める完全オリジナルの人生応援ドラマ。みなとが飛び込んだのは