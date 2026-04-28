【その他の画像・動画等を元記事で観る】 INIが、4月28日にオフィシャルYouTubeにて生配信「INI 春の決起集会」を実施し、グループ初の東京ドーム公演を含む、東阪ドームツアーを開催することを発表した。 ■メンバーも思わず立ち上がり「やばい！」 INIは4月22日に8thシングル「PULSE」をリリースし、初日にハーフミリオンを突破。デビューシングルから9作連続ハー