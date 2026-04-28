【その他の画像・動画等を元記事で観る】 中島健人が、フェロモン店長＆ワイルドなんでも野郎の一人二役に挑むNHKドラマ10『コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店』が、4月28日にスタート。 このたび、第2話（5月5日放送予定）のあらすじが公開された。 ■第2回では兄弟の絶対的な信頼関係を描く 本作は、北九州市・門司港にあるコンビニを舞台に繰り広げられるハートフル＆ミステリアス＆ヒューマ