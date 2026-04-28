2026年4月27日、中国のポータルサイト・捜狐に「『呪術廻戦』続編漫画がまもなく新内容を発表、ついに伏黒恵が登場か」と題した記事が掲載された。記事は、「少し前に『呪術廻戦』の続編となる公式スピンオフ漫画『呪術廻戦≡（モジュロ）』が完結を迎えたが、多くの読者はどこか物足りなさを感じている。それは、同作が非常に見応えのある内容だった一方で、最後まで回収されなかった伏線や謎が多かったこと。もう一つには、作者