◇セ・リーグヤクルト10―5阪神（2026年4月28日神宮）ヤクルト・内山壮真が今季初出場で2点適時打を放った。「3番・二塁」のスタメン出場。2回に4点を先制し、なお1死二、三塁で阪神先発・才木から中前に2点適時打。「流れが良かったので勢いに乗って打つことができた」と喜んだ。2月の春季キャンプ中に左脇腹の張りを訴えて離脱。この日1軍に昇格し、即スタメンで起用された。高い打力を武器に昨季までは外野で出番