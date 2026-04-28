◇セ・リーグヤクルト10―5阪神（2026年4月28日神宮）ヤクルト先発の吉村貢司郎にとっては反省の白星となった。2回に味方打線に6点の大量援護をもらい、3回まで無安打無失点。しかし4回に大山に3ランを浴びるなど、5回90球を投げて4安打4失点で降板した。白星は3月27日のDeNAとの開幕戦以来。自身の連敗も3で止めたが、右腕は「序盤はテンポ良くできた。悔いの残る投球。少しでも長いイニングを投げないといけない」と