【ワシントン＝池田慶太】トランプ米大統領ら政権幹部が出席した夕食会が狙われた暗殺未遂事件では、大統領継承順位の上位者が一堂に会しており、危機管理が不十分だったとの指摘が上がっている。米国憲法修正２５条や関連法では、大統領の継承順位が事前に定められている。現在、後継の筆頭はバンス副大統領で、マイク・ジョンソン下院議長や国務長官、財務長官などと続く。米メディアによると、そのほとんどが夕食会に出席